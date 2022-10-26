Kamyon tıra çarptı: Sürücü ağır yaralı
Aydın'da tıra çarpan kamyonun sürücüsü ağır yaralandı. Sürücünün hayati tehlikesi bulunuyor.
3. Sayfa 26.10.2022, 01:31
Ömer Ali Cambazoğlu idaresindeki 43 PH 988 plakalı kamyon, Aydın-İzmir otoyolu İncirliova ilçesi Dereağzı Mahallesi yakınlarında, önünde seyreden Arslan Akdoğan yönetimindeki 34 TU 8238 plakalı tıra çarptı.
Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan kamyon sürücüsü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarıldı.
Ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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