Kamyon İETT otobüsüne çarptı: 4 yaralı

İstanbul'da, İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün sürücüsü, İstanbul istikametine seyir halindeyken hasarlı kazaya karışan iki araca çarpmamak için yavaşladı. Bu sırada otobüsün arkasındaki kamyon, otobüse arkadan çarptı.

Kaza sonucu kamyonun şoförü Kutay ve otobüsteki 3 yolcu yaralandı.

Olay yerine sevk edilen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle İstanbul istikametine doğru oluşan yoğun trafik, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.