Kamyon İETT otobüsüne çarptı: 4 yaralı
İstanbul'da TEM otoyolu Sancaktepe mevkiinde bir kamyonun İETT'ye bağlı özel halk otobüsüne arkadan çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
3. Sayfa 03.12.2021, 16:25
İstanbul'da, İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün sürücüsü, İstanbul istikametine seyir halindeyken hasarlı kazaya karışan iki araca çarpmamak için yavaşladı. Bu sırada otobüsün arkasındaki kamyon, otobüse arkadan çarptı.
Kaza sonucu kamyonun şoförü Kutay ve otobüsteki 3 yolcu yaralandı.
Olay yerine sevk edilen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle İstanbul istikametine doğru oluşan yoğun trafik, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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