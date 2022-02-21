Kaldırımda çalışan işçilere otomobil çarptı
Esenyurt'ta kaldırımda çalışan iki işçiye otomobil çarptı. Meydana gelen kazada iki işçi yaralandı.
3. Sayfa 21.02.2022, 13:10 21.02.2022, 13:17
Esenyurt'ta kaldırımda çalıştıkları sırada otomobilin çarpması sonucu yaralanan iki işçi tedavi altına alındı. Adile Naşit Bulvarı'nda seyir halindeki 34 UNL 90 plakalı otomobil, "U dönüşü" yapan 34 UG 7549 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan 34 UNL 90 plakalı otomobil, kaldırımda çalışan iki işçiye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Araçların kaldırılmasının ardından bulvardaki trafik normale döndü.
Kaynak: AA
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