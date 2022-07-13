Kahvehanede bıçaklı saldırıya uğrayan yaşlı adam hayatını kaybetti
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kahvehanede bıçaklı saldırıya uğrayan yaşlı adam tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
3. Sayfa 13.07.2022, 10:05
Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen K.Y. (78), kırsal Ormankadı Mahallesi'ndeki kahvehanede oturan Cevdet Asa'yı (68) henüz belirlenemeyen nedenle bıçakla yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Asa, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli K.Y. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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