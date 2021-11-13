Kahramanmaraş'ta şüpheli ölüm!
Kahramanmaraş'ta 33 yaşındaki bir kişinin yol kenarında cansız bedeni bulundu.
3. Sayfa 13.11.2021, 16:24 13.11.2021, 16:23
Merkez Onikişubat ilçesi Batı Çevre Yolu kenarındaki bir arazide çukurda hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerinin incelemesinde Gökhan Gökgöz'ün (33) hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının ardından Gökgöz'ün cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA
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