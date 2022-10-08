Kahramanmaraş'ta silahlı ve bıçaklı kavga
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, 1 kişi yaralandı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.
3. Sayfa 08.10.2022, 18:01
İsmet Paşa Mahallesi 10. Sokağa gelen F.S, elindeki silahla butik işletmeciliği yapan İ.Ö'nün iş yerinin önünde rastgele 4 el ateş etti. F.S. daha sonra elindeki bıçakla kendisine tepki gösteren İ.Ö'yü kolundan ve bacağından yaraladı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İ.Ö, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamaya çalışıyor.
Kaynak: AA
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