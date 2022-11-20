Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.
3. Sayfa 20.11.2022, 23:25
Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında Künbet Mahallesi Hacı Esat Efendi Caddesi'nde tartışma yaşandı.
Kavgaya dönüşen olayda, Mehmet Özdemir, A.D. ve B.Ö. silahla yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Özdemir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA
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