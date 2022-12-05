Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kaza sonucu 7 kişi yaralandı.
3. Sayfa 05.12.2022, 01:30
Ö.A. (27) idaresindeki 46 AFJ 145 plakalı otomobil ile A.A. (69) kontrolündeki 01 CBB 02 plakalı otomobil, Kireç Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki K.A (27), G.Ş (17), M.D (22), R. D. (30) ve U.A. (51) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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