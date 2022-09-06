Kadın, tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü
Kayseri'de tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddia edilen kadın çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
3. Sayfa 06.09.2022, 15:32
Kayseri'de tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, B.Y. (36) ile C.V. (35), merkez Talas ilçesi Han Mahallesi Erhan Caddesi'ndeki bir ikamette tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda C.V. aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri C.V'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Gözaltına alınan B.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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