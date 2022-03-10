Kadın hakim parkta iple asılı halde ölü bulundu
Bursa Adliyesi'nde görevli kadın hakimin bir çocuk parkında oyuncakların tahta kısmına iple asılı halde cansız bedeni bulundu.
3. Sayfa 10.03.2022, 12:29 10.03.2022, 12:34
Bursa'da görevli bir hakim çocuk parkında ölü bulundu. Nilüfer ilçesindeki Ertuğrul Mahallesi'nde bir kadının oyun gruplarında iple asılı olduğunu gören çevredekiler durumu polise bildirdi.
Adrese giden polis ekipleri, yaptıkları incelemede, Bursa Adliyesinde hakim olduğu belirlenen Ç.B'nin (30) hayatını kaybettiğini tespit etti.
Kadının cenazesi savcının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Daha sonra yakınlarına teslim edilen Ç.B'nin cenazesi, adliye önünde düzenlenen törenin ardından memleketi Afyonkarahisar'a gönderildi.
Hakimin ilk belirlemelere göre intihar ettiğinin değerlendirildiği, şüpheli bir duruma rastlanılmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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