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Kadın astsubay evinde ölü bulundu

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde görev yapan kadın astsubayın evinde cansız bedeni bulundu.

3. Sayfa 27.09.2022, 14:22
Kadın astsubay evinde ölü bulundu

İşe gitmeyen Yeter Akar'ı (27) merak eden arkadaşları eve gitti. Hareketsiz halde bulunan Akar için sağlık ekiplerinden yardım istendi.

Hayatını kaybettiği anlaşılan Yeter'in cenazesi, savcılığın incelemesinin ardından Ayrancı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Adıyamanlı olan Akar'ın 4 yıldır Ayrancı'da görev yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA
#Kadın astsubay #Karaman
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