Kadıköy'de kaza: 1 yaralı

Kazanın etkisiyle otomobilin motor kısmında çıkan ufak çaplı yangın çevredekiler tarafından söndürülürken haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Sürücü Ersin D. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.