Kadıköy'de bir yolcu ücret tartışmasında taksiciyi silahla yaraladı

Kadıköy'de taksiye binen yolcu, ücret nedeniyle tartıştığı sürücüyü silahla vurduktan sonra olay yerinden kaçtı.

Alınan bilgiye göre, 34 TFR 73 plakalı ticari taksi şoförü H.G. Kadıköy Rıhtım Meydanı'ndan taksiye binen ve Kızıltoprak Mahallesi'ne gitmek isteyen yolcuyu alıp hareket etti.

Araç Bağdat Caddesi'ne geldiğinde inmek isteyen yolcu, ücreti fazla bulduğu gerekçesiyle taksiciyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine ismi öğrenilemeyen yolcu, taksi sürücüsünün bacağına ateş edip kaçtı.

H.G. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis kaçan saldırganı yakalamak çalışma başlattı.