İzmir'de vinç devrildi: 5 ölü

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Bornova'daki bir inşaatta yaşanan vinç kazasında 5 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kamil Tunca Caddesi'nde yapımı süren yaklaşık 25 katlı bir inşaatta kurulu vinç yıkıldı. Vinç operatörü olay yerinde hayatını kaybederken vinç parçaları işçilerin kaldığı konteynerin üzerine düştü.

Olayla ilgili açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Bornova ilçemizde bir inşaatta vinç yükseltme çalışması esnasında meydana gelen kazada maalesef 5 vatandaşımız vefat etmiştir. 2 de yaralımız vardır. Şehrimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

İşçilerin kaldığı konteynerlerde UMKE, AFAD ve itfaiye ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları devam ederken Vali Köşger, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, AFAD İl Müdürü Kartal Muhcı ve Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ da bölgede inceleme yapıyor.

Öte yandan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili soruşturma başlattığı, 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği bildirildi.

Adalet Bakanı Bozdağ'dan, vinç kazasıyla ilgili başsağlığı mesajı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir'de inşaatta yaşanan vinç kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Bozdağ, sosyal medya hesabından, İzmir'in Bornova ilçesindeki bir inşaatta yaşanan 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı vinç kazasına ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İzmir'de bir inşaat şantiyesindeki vinç parçasının düşmesi sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar dilerim. İzmir'e ve İzmir'de yaşayanlara büyük geçmiş olsun. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı kaza hakkında soruşturma başlatmıştır."