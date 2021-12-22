İzmir'de vahşet! Suriyeli 3 genç uyurken yakılarak öldürüldü

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin İzmir'de bir ırkçının Suriyeli üç genç işçinin üzerine uykudayken benzin dökerek yaktığı açıklamasının ardından, gençlerden Al-Nabhan'ın kardeşi olayı doğruladı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İzmir'de bir ırkçının Suriyeli üç genç işçinin üzerine uykudayken benzin dökerek yaktığını ve gençlerin üçünün de vefat ettiğini açıkladı. Olayla ilgili araştırmanın detayları henüz yayınlamazken, ölen 3 gencin fotoğrafları ve kimlik bilgileri sosyal medyada paylaşıldı. Suriyeli gençlerin 23 yaşındaki Mamoun al-Nabhan, 21 yaşındaki Ahmed Al-Ali ve 17 yaşındaki Muhammed el-Bish olduğu öğrenildi.

'UYURKEN BENZİN DÖKÜP YAKMIŞ'

Öldürülen Mamoun al-Nabhan'ın kardeşi Gazete Duvar'a konuştu. Kardeşinin bir hafta yoğun bakımda kaldıktan sonra öldüğünü söyleyen Nabhan'ın kardeşi Ahmet, şunları kaydetti:

“Biz 5 yıl önce geldik Türkiye’ye. Kardeşim 23 yaşındaydı. Bir hafta sonra evlenecekti. Fabrikada çalıştıkları yerde uyurken mazot benzin döküp sonra da yakmış. Olaydan sonra bir hafta hastanede kaldı. Bir hafta sonra öldü. Diğer arkadaşları ise zaten bir gün sonra öldüler. O zaman hiç kimseye haber vermedik çünkü polis kimseye anlatmamamızı istedi. 'Bir şüpheli var, onu yakalayalım öyle haber verin' dediler. Sonra polis yakaladı, o kişinin olduğunu ispatladılar. Türk tarafları basına neden haber vermediler onu da bilmiyorum. Katil bizimle aynı fabrikadan taş alıyordu. İsmi Kamal. Neden oldu, neden yaptı kimse bilmiyor. Sonradan da iki tane Türkiyeli’yi bıçakladığını biliyoruz...”

2-3 SAAT ÖNCE 'BEN BU SURİYELİLERİ YAKACAĞIM' DEMİŞ

“Zaten vahim olan bu olayın başka bir vahim tarafı da olayın 35 gün sonra ortaya çıkmasıdır” diyen Sığınmacılar Hakları Platformu'ndan Talha El Gazi ise olayı şu şekilde anlattı:

“Olay 16 Kasım'da gerçekleşmiş. Üç Suriyeli işçi ufak bir atölyede çalışıyorlar. Firma taş firması. Sabah namazı öncesi bunlar uyuduğu anda birisi gelip yattığı odaya benzin döküp ateşe veriyor. Benzin ve ateşin şiddetiyle ağır yaralanıyorlar. İkisi 10-15 saat sonra vefat ediyor diğeri de bir hafta sonra vefat ediyor. Olaydan sonra vefat eden kişilerin aileleri Adli Tıp raporu bekliyorlar. Herhangi bir sonuç gelmiyor. İki gün önce karakoldan aramışlar. Biz de olayı tespit ettik. İHD, Mazlum-Der, Mülteci Dernekleri olarak yarın İzmir’deyiz. Olaydan 2-3 saat önce oradaki Türk vatandaşla görüşmüş ve 'Ben bu Suriyelileri yakacağım' demiş. Olaydan 5-6 gün sonra da iki Türk’ü bıçaklamış. Bu da bize yakma olayından sonra serbest bırakıldığını gösteriyor.”

Kaynak: gazeteduvaR.