banner38

İzmir'de vahşet! Suriyeli 3 genç uyurken yakılarak öldürüldü

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İzmir’de 3 Suriyeli gencin, gece uyku halindeyken yakılarak öldürüldüğünü belirtti.

3. Sayfa 22.12.2021, 10:41 22.12.2021, 10:48
İzmir'de vahşet! Suriyeli 3 genç uyurken yakılarak öldürüldü

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin İzmir'de bir ırkçının Suriyeli üç genç işçinin üzerine uykudayken benzin dökerek yaktığı açıklamasının ardından, gençlerden Al-Nabhan'ın kardeşi olayı doğruladı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İzmir'de bir ırkçının Suriyeli üç genç işçinin üzerine uykudayken benzin dökerek yaktığını ve gençlerin üçünün de vefat ettiğini açıkladı. Olayla ilgili araştırmanın detayları henüz yayınlamazken, ölen 3 gencin fotoğrafları ve kimlik bilgileri sosyal medyada paylaşıldı. Suriyeli gençlerin 23 yaşındaki Mamoun al-Nabhan, 21 yaşındaki Ahmed Al-Ali ve 17 yaşındaki Muhammed el-Bish olduğu öğrenildi.

'UYURKEN BENZİN DÖKÜP YAKMIŞ'

Öldürülen Mamoun al-Nabhan'ın kardeşi Gazete Duvar'a konuştu. Kardeşinin bir hafta yoğun bakımda kaldıktan sonra öldüğünü söyleyen Nabhan'ın kardeşi Ahmet, şunları kaydetti:

“Biz 5 yıl önce geldik Türkiye’ye. Kardeşim 23 yaşındaydı. Bir hafta sonra evlenecekti. Fabrikada çalıştıkları yerde uyurken mazot benzin döküp sonra da yakmış. Olaydan sonra bir hafta hastanede kaldı. Bir hafta sonra öldü. Diğer arkadaşları ise zaten bir gün sonra öldüler. O zaman hiç kimseye haber vermedik çünkü polis kimseye anlatmamamızı istedi. 'Bir şüpheli var, onu yakalayalım öyle haber verin' dediler. Sonra polis yakaladı, o kişinin olduğunu ispatladılar. Türk tarafları basına neden haber vermediler onu da bilmiyorum. Katil bizimle aynı fabrikadan taş alıyordu. İsmi Kamal. Neden oldu, neden yaptı kimse bilmiyor. Sonradan da iki tane Türkiyeli’yi bıçakladığını biliyoruz...”

2-3 SAAT ÖNCE 'BEN BU SURİYELİLERİ YAKACAĞIM' DEMİŞ

“Zaten vahim olan bu olayın başka bir vahim tarafı da olayın 35 gün sonra ortaya çıkmasıdır” diyen Sığınmacılar Hakları Platformu'ndan Talha El Gazi ise olayı şu şekilde anlattı:

“Olay 16 Kasım'da gerçekleşmiş. Üç Suriyeli işçi ufak bir atölyede çalışıyorlar. Firma taş firması. Sabah namazı öncesi bunlar uyuduğu anda birisi gelip yattığı odaya benzin döküp ateşe veriyor. Benzin ve ateşin şiddetiyle ağır yaralanıyorlar. İkisi 10-15 saat sonra vefat ediyor diğeri de bir hafta sonra vefat ediyor. Olaydan sonra vefat eden kişilerin aileleri Adli Tıp raporu bekliyorlar. Herhangi bir sonuç gelmiyor. İki gün önce karakoldan aramışlar. Biz de olayı tespit ettik. İHD, Mazlum-Der, Mülteci Dernekleri olarak yarın İzmir’deyiz. Olaydan 2-3 saat önce oradaki Türk vatandaşla görüşmüş ve 'Ben bu Suriyelileri yakacağım' demiş. Olaydan 5-6 gün sonra da iki Türk’ü bıçaklamış. Bu da bize yakma olayından sonra serbest bırakıldığını gösteriyor.”

Kaynak: gazeteduvaR.

#Suriyeli #Suriye İnsan Hakları Gözlemevi
Yorumlar (0)
banner35
4
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 18 45
2. Konyaspor 17 33
3. Başakşehir 18 32
4. Adana Demirspor 18 29
5. Hatayspor 17 29
6. Fenerbahçe 17 28
7. Alanyaspor 17 27
8. Sivasspor 17 25
9. Beşiktaş 17 25
10. Karagümrük 17 25
11. Galatasaray 18 24
12. Giresunspor 18 22
13. Antalyaspor 18 22
14. Gaziantep FK 17 22
15. Kayserispor 17 20
16. Altay 18 18
17. Rizespor 17 16
18. Göztepe 17 14
19. Öznur Kablo Yeni Malatya 17 14
20. Kasımpaşa 18 12
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 16 32
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Gençlerbirliği 17 26
9. Kocaelispor 17 24
10. Adanaspor 17 23
11. Tuzlaspor 16 22
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 43
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 18 24
11. Espanyol 18 23
12. Osasuna 18 22
13. Celta de Vigo 18 20
14. Mallorca 18 20
15. Granada 17 19
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8