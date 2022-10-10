İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
3. Sayfa 10.10.2022, 01:23
Sekiz Eylül Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan Ş.D ve Mehmet Sür (48) arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Olayda Ş.D. pompalı tüfekle, Mehmet Sür'e ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan ve ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sür, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ş.D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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