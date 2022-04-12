İzmir'de miras miras kavgası: 1 yaralı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, iki kardeş arasında miras konusunda tartışma yaşandı. Tartışma sonrası kardeşlerden birisi vurularak yaralandı.
3. Sayfa 12.04.2022, 00:40
Alınan bilgiye göre, Goncalar Mahallesi 1828/5 Sokak'ta Aynur Kayadağ (46) ile erkek kardeşi M.A. (42) arasında miras nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A. tabancayla kardeşine ateş açtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralanan kadın, yakınları tarafından Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırıldı.
Polis, olaydan sonra uzaklaşan M.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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