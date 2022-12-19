İzmir'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
İzmir'in Selçuk ilçesinde minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı.
3. Sayfa 19.12.2022, 22:26
Necmettin Karayel'in kullandığı 09 ABE 007 plakalı minibüs ile Şule Birinci idaresindeki 09 AID 068 plakalı otomobil Çamlık mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine Aydın ve İzmir'den itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 9 kişi İzmir ve Aydın'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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