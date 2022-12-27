İzmir'de kız arkadaşını öldüren zanlı yakalandı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde kız arkadaşını tabancayla öldüren zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Emek Mahallesi'deki 7002 Sokak'ta Tuba Kul'un (22), tabancayla vurularak öldürülmesi üzerine çalışma başlattı.
Çalışma sonucu, genç kızı öldürdüğü iddia edilen erkek arkadaşı C.G. (29) Karşıyaka ilçesinde yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin polisteki işlemi sürüyor.
Tuğba Kul'un cenazesi ise İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Manisa'nın Salihli ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
Olayın gerçekleştiği Emek Mahallesi sakinlerinden Fatma İlboğa, gazetecilere, evde otururken 4 el silah sesi duyunca komşularıyla dışarı çıktıklarını söyledi.
İlboğa, "Kız, vurulmuş yerde yatıyordu. Polis ve sağlık ekipleri geldi ama kız öldü dediler." ifadesini kullandı.
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