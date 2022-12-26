İzmir'de eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Limontepe Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Nurhan F. ile kocası A.F. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından A.F, eşini boğazından bıçakladı.

Şüpheli, 5 yaşındaki kızını ev sahibine bıraktıktan sonra otomobille kaçtı.

Bağırma seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Nurhan F'nin hayatını kaybettiği belirledi.

Nurhan F'nin cenazesi incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan çiftin 12 yaşındaki çocuklarının olay esnasında okulda olduğu, zanlının kaçmadan önce ev sahibine, "Çocuğu annesi birazdan alacak" dediği öğrenildi.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis, A.F'yi Urla ilçesinde yakaladı.