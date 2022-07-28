İzmir'de bıçaklı kavgada bir kişi öldü
Karabağlar ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
3. Sayfa 28.07.2022, 07:10
İddiaya göre, Ordu Caddesi'ndeki metruk binada Kenan Yılmaz ile E.K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında E.K, Yılmaz'ı bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yılmaz'ın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
E.K, ekiplerce gözaltına alındı.
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