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İzmir'de bıçaklı kavgada bir kişi öldü

Karabağlar ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

3. Sayfa 28.07.2022, 07:10
İzmir'de bıçaklı kavgada bir kişi öldü

İddiaya göre, Ordu Caddesi'ndeki metruk binada Kenan Yılmaz ile E.K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında E.K, Yılmaz'ı bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yılmaz'ın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

E.K, ekiplerce gözaltına alındı.

#izmir #bıçaklı kavga
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