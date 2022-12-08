İzmir'de acı olay
İzmir'in Bornova ilçesinde devrilen motosikletteki sürücü hayatını kaybederken 1 kişi ağır yaralandı.
3. Sayfa 08.12.2022, 01:33
İlçenin Atatürk Mahallesi Barbaros Caddesi'nde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen plakasız motosiklet kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan kontrolde sürücünün olay yerinde öldüğü, arkasındaki yolcu O.T'nin (30) ise yaralandığı anlaşıldı.
Sağlık görevlilerince Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.
Sürücünün cenazesi ise İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kaynak: AA
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