İtfaiye aracı devrildi: 4 itfaiye eri yaralı
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yangına müdahale için giden itfaiye aracı devrildi. Meydana gelen kazada 4 itfaiye eri yaralandı.
3. Sayfa 16.07.2022, 16:19
Hacılar ilçesinde ot yangını ihbarı üzerine çıkış yapan Büyükşehir Belediyesine ait 38 ZL 110 plakalı itfaiye aracı, Aşağı Mahalle Çepken Sokak'ta bir evin bahçesine devrildi.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan 4 itfaiye eri ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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