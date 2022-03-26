İstanbul'da otomobil şarampole yuvarlandı

Alınan bilgiye göre, otomobilleriyle Cebeci Köyü'ndeki ormanlık alana giden Engin ve Ergin Bakırhan kardeşler, bir süre sonra geri döndü. Dönüş yolunda bilinmeyen nedenle kontrolden çıkan otomobil, çalılık yamaçtan şarampole devrildi.



Otomobilde sıkışan kardeşler yaralandı. Kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.