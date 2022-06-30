İstanbul istikametinde zincirleme kaza: 10 yaralı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk, 10 kişi yaralandı.
3. Sayfa 30.06.2022, 19:02
İstanbul istikametinde seyreden sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 36 AA 401 plakalı tır, Yeniçağa gişesi yakınlarında bariyere çarptı.
Bu sırada arkadan gelen tanker, cip, minibüs ve iki otomobil de kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 2'si çocuk 10 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Otoyolda ulaşım çift şeritten kontrollü sağlanırken kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma yürütülüyor.
Kaynak: AA
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