İstanbul Havalimanı'nda ölüm: Midesinde patladı
İstanbul Havalimanı'nda bir yolcu, yuttuğu uyuşturucu kapsüllerinin midesinde patlaması üzerine hayatını kaybetti.
3. Sayfa 18.11.2021, 11:39
Alınan bilgiye göre, Kongo asıllı P.M.V, Kinşasa'ya aktarmalı gitmek için önceki gün sınır dışı edildiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ercan Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na geldi.
Havalimanında geri gönderme işlemleri yapılırken rahatsızlanan P.M.V., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Bağırsaklarında kapsüllerin patlaması sonucu yayıldığı değerlendirilen uyuşturucu tespit edilen P.M.V, müdahaleye karşın kurtarılamadı.
P.M.V'nin geri gönderme merkezine gelişi ve daha sonra fenalaşıp hastaneye götürülmesi havalimanı güvenlik kameralarına yansıdı.
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