İstanbul Fatih'te polise silahlı saldırı
İstanbul Fatih'te Nişanca Mahallesi'nde polise silahlı saldırı düzenlendi. Polis, durdurdukları 2 şüpheli şahıs tarafından silahla vuruldu.
3. Sayfa 19.09.2022, 13:18
İstanbul Fatih'te silahla ateş edilmesi sonucu 2 polis memuru yaralandı.
Nişanca Mahallesi'nde polis ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Kimlik kontrolü yapmak isteyen polis ekiplerine bu sırada silahla ateş edildi. Saldırganlar kaçarken, 2 polis memuru yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan polisler ambulansla İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Saldırganların yakalanması için çalışma başlatılırken, özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.
Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.
Kaynak: AA
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