İstanbul'da yangın paniği
İstanbul'un Tuzla ilçesinde 3 katlı binanın giriş katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
3. Sayfa 07.04.2022, 07:55
İstasyon Mahallesi Bülbül Sokak’taki bir apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Binada mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Dumandan etkilenen 5 kişi olay yerindeki ilk muayenenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye tarafından kısa sürede kontrol altına alınan yangının çıktığı dairede ikamet eden bir kadın ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Yangının çıktığı dairede maddi hasar oluştu.
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