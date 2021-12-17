İstanbul'da yangın faciası: 2 çocuk öldü

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, 16 Aralık Çarşamba günü 01.30 sıralarında Sarıgöl Mahallesi'ndeki bir ikamette yangın çıktığı belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekiplerinin sevk edildiği anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yangının itfaiye unsurlarınca kontrol altına alındığı anlaşılmış, adreste bulunan ve yangında yaralanan anne ile 3 çocuğun yaralı olarak hastaneye intikali sağlanmıştır. Kaldırıldıkları hastanede 2 ve 4 yaşlarında 2 çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiş, 2 yaşındaki diğer çocuğun durumunun ağır olduğu anlaşılmıştır. Çocuklarını kurtarmak isterken yaralanan annenin tedavi altında olduğu, durumunun ağır olmadığı tespit edilmiştir."

Olayda hayatını kaybeden iki kardeşin cenazeleri, Yenidoğan Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yayla Mezarlığı'nda toprağa verildi.