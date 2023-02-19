İstanbul'da silahlı kavga

Alınan bilgiye göre, İslambey Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Büyüyerek silahlı kavgaya dönüşen olayda taraflardan Hasan C. ile Alpay G. vurularak ağır yaralandı.

O sırada yolda yürüyen Recep T. ile bebek arabasındaki U.A.G. adlı 1 yaşındaki çocuğa da kurşun isabet etti.

4 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 silahı ele geçiren polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.