İstanbul'da esrarengiz olay: 3 kişi bir iş yerinde ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi Hasdal Caddesi'ndeki 5 katlı iş hanının birinci katındaki iş yerine gelen bir kişi, içeride 3 kişinin hareketsiz yattığını gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hareketsiz yatan 3 kişinin öldüğünü belirledi.

Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından 3 kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.