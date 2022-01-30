İstanbul'da 2 metrobüs çarpıştı
İstanbul'da 2 metrobüsün çarpıştığı kazada bir yolcu yaralandı. Hastaneye kaldırılan yolcu tedavisinin ardından taburcu edildi.
3. Sayfa 30.01.2022, 17:00
Sabah saatlerinde, Büyükçekmece istikametine giden metrobüs, Saadetdere durağında başka bir metrobüse arkadan çarptı. Kazada metrobüsteki yolculardan biri yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yolcunun tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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