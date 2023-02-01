Isparta'da acı olay: Anneanne ile torunu karbonmonoksitten zehirlendi
Isparta'da sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen anneanne ile torunu yaşamını yitirdi.
3. Sayfa 01.02.2023, 00:17
Davraz Mahallesi'nde Şerife İlhan (65) ile torunu Ecrin Ünlü'den (9) haber alamayan akrabaları kapıyı kırarak eve girdi. Anneanne ile torununun yerde hareketsiz yattığını gören akrabaları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, İlhan ve Ünlü'nün sobadan sızan gazdan yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ünlü'nün, ailesi ile Kuşadası'nda yaşadığı, sömestir tatili nedeniyle anneannesini ziyarete geldiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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