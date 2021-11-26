Isıttığı yemek kaşığı ile yeğenini yaktı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yeğeninin el, yanak ve ayaklarını kızgın yemek kaşığı değdirerek yaktığı iddia edilen amca gözaltına alındı. Manisa Şehir Hastanesine götürülen Ö.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
3. Sayfa 26.11.2021, 10:58
Alınan bilgiye göre, Muradiye Mahallesi Ayser Kani İlkokulunun müdürü, öğrenci Ö.K'nin (10), el ve yüzündeki yanıkları fark ederek durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine okula 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
KIZGI YEMEK KAŞIĞI İLE YAKTI
Ö.K'nin ifadesinde, eve geç gittiği için amcasının çakmakla ısıttığı yemek kaşığını değdirerek elleri, yanakları ve ayaklarını yaktığını söylediği belirtildi.
Manisa Şehir Hastanesine götürülen Ö.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ekipler, amca E.K'yi gözaltına aldı.
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