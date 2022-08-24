İşçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 3 ölü
Hatay'ın İskenderun ilçesinde taş ocağı işçilerini taşıyan kamyonet uçuruma devrildi. Meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
3. Sayfa 24.08.2022, 13:38
Karayılan Mahallesi Saylak Tepe mevkisinde, bir taş ocağındaki işçileri taşıyan 35 AVZ 915 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, araçtaki işçiler Faruk Halis, Bekir Pişkin ve Vedat Öz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
İşçilerin cenazeleri ve kamyonetin çıkarılması için ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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