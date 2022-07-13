İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 8 yaralı
Van'da işçileri taşıyan minibüs devrildi. Meydana gelen kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı bildirildi.
3. Sayfa 13.07.2022, 12:27
Ot biçmeye giden işçileri taşıyan Medeni Tutal yönetimindeki 06 AR 2874 plakalı minibüs, Van-Çatak kara yolunun Elmacı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 10 kişi ambulanslarla Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2'si müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bir süre trafiğe kapatılan yol, minibüsün kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA
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