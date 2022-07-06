İşçileri taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 18 yaralı
Konya'da tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrildi. Meydan gelen kazada 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.
3. Sayfa 06.07.2022, 10:43
Konya'nın Yunak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.
Tarım işçilerinin bulunduğu ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 GCU 58 plakalı midibüs, ilçeye bağlı Hursunlu Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Yaralılar, Yunak, Ilgın ve Akşehir ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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