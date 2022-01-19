İşçileri taşıyan midibüs devrildi: 15 yaralı
Kırıkkale'de işçileri taşıyan midibüs tespit edilemeyen bir nedenle devrildi. Meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı.
3. Sayfa 19.01.2022, 08:53 19.01.2022, 08:58
İşçileri taşıyan sürücüsü henüz öğrenilemeyen 71 S 0281 plakalı midibüs, Millet Bulvarı'nda kontrolden çıkarak tren yoluna devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 15 işçi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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