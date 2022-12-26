İşçileri taşıyan midibüs devrildi: 14 yaralı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi. Meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı.
3. Sayfa 26.12.2022, 09:41
Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 07 ACH 560 plakalı tarım işçilerini taşıyan midibüs, Yeniyurt mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralanan 14 tarım işçisini çevredeki hastanelere kaldırdı.
Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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