İşçi servisi ile traktör çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
ütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, işçileri taşıyan midibüs pancar yüklü traktörle çarpıştı. Meydana gelen kazada 22 kişi yaralandı.
3. Sayfa 24.10.2022, 13:30 24.10.2022, 14:09
İbrahim U. yönetimindeki işçi taşıyan 43 HD 858 plakalı midibüs, Tavşanlı-Kütahya kara yolunun 20. kilometresinde aynı yöne seyreden Mükerrem G'nin kullandığı 43 AAD 925 plakalı pancar yüklü traktör römorkuna arkadan çarptı.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan midibüs sürücüsü ile araçtaki 21 işçi, ambulanslarla Kütahya ve Tavşanlı'daki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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