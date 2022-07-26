İşçi servisi ile ticari araç çarpıştı: 10 yaralı
Şanlıurfa'da fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.
3. Sayfa 26.07.2022, 10:07
Şanlıurfa'da fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Şanlıurfa-Akçakale çevre yolunda sürücülerinin ismi belirlenemeyen 63 S 0523 plakalı fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile 63 KZ 499 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Servis minibüsünün devrildiği kazada, araçlarda bulunan 10 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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