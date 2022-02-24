İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Kırklareli'nde işçileri taşıyan midibüs ile otomobilin çarpıştı. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
3. Sayfa 24.02.2022, 09:37 24.02.2022, 09:39
Kavaklı beldesi yakınlarında Muzaffer Durmaz idaresindeki 34 AS 6114 plaka otomobil ile Hasan Yeşil'in kullandığı 34 EBD 192 plakalı midibüs çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Durmaz ile midibüsteki Aslıhan Ahıshalı, Hüseyin Küçükyayla, Kazım Akbulut, İlyas Arslan ile Cengiz Ağyel yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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