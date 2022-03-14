İşçi servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var
Şanlıurfa'da işçileri taşıyan servis aracı devrildi. Meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre, 15 kişi yaralandı.
3. Sayfa 14.03.2022, 08:35
Şanlıurfa'da işçileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
İzzet Kılıç idaresindeki 63 S 0483 plakalı işçi servisi, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 10. kilometresinde devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Servisteki işçilerin Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalıştıkları öğrenildi.
Kaynak: AA
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