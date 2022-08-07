İşçi servisi devrildi: 9 yaralı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı işçi servisi devrildi. Kazada 9 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Özhan Hayrullah (23) yönetimindeki 59 S 2655 plakalı servis aracı, Veliköy Mahallesi yakınlarında yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yapmasıyla kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada 9 işçi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy ve Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Servisin, Çorlu’da bulunan bir geri dönüşüm firmasına işçi taşıdığı öğrenildi.