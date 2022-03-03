İşçi servisi devrildi: 6 yaralı
Bilecik'in Söğüt ilçesinde seramik fabrikası çalışanlarını taşıyan servis minibüsü devrildi. Meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
3. Sayfa 03.03.2022, 09:48
Bilecik'in Söğüt ilçesinde seramik fabrikası çalışanlarını taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Eskişehir'den ilçedeki seramik fabrikasına işçi getiren sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 11 UA 822 plakalı minibüs, Sırhoca köyü mevkisinde yol kenarına devrildi.
Kazada minibüsteki Melih Şen, Elif Durmaz, Murat Bayraktar, Harun Yıldız, Betül Ülger ve Mehmet Uluırmak yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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