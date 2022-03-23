İşçi servisi devrildi: 17 yaralı
Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi. Meydana gelen kazada 17 kişi yaralandı.
3. Sayfa 23.03.2022, 08:50 23.03.2022, 08:57
Edinilen bilgiye göre, Suluova'dan Oluz köyüne gitmek için yola çıkan Kadriye Aydoğdu yönetimindeki 05 ABD 813 plakalı işçi servisi Yıldızköy yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.
Olay yerine polis, 112 acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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