İşçi servisi devrildi: 15 yaralı
Adana'da fabrika işçilerini taşıyan servis aracı kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı.
3. Sayfa 12.10.2022, 09:13
Ercan A’nın kullandığı 01 S 2536 plakalı servis minibüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nu merkez Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi’ne bağlayan yolda kontrolden çıkarak refüje devrildi.
Kazada araçta bulunan 15 kişi yaralandı, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar ekiplerin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Sürücü Ercan A’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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