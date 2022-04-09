İşçi servisi dere yatağına devrildi: 7 yaralı
Manisa’nın Soma ilçesinde kontrolden çıkan işçi servisi dere yatağına devrildi. Meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.
3. Sayfa 09.04.2022, 09:14 09.04.2022, 09:16
İlçedeki bir termik santralde çalışan işçileri taşıyan M.A.S.’nin kullandığı 45 J 5586 plakalı midibüs, Yağcıllı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralanan şoför ile 6 yolcu ambulanslarla Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bu arada AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan ile Soma Belediye Başkanı Ali Tulup da yaralı işçileri hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kaynak: AA
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