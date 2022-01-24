İntihar etti denilen genç kızın ölümüne ilişkin çarpıcı iddia
Ankara'nın Mamak ilçesinde intihar ettiği ileri sürülen lise öğrencisi E.Ç'nin (18) tartıştığı annesi tarafından boğularak öldürüldüğü iddia edildi.
3. Sayfa 24.01.2022, 08:42
Edinilen bilgiye göre, Bostancık Mahallesi 1580. Sokak'ta dün gece E.Ç'nin intihar ettiği ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine gitti.
Genç kızın kabloyla boğularak hayatını kaybettiğini belirleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydaki şüpheler nedeniyle baba Y.Ç. ve anne H.Ç'nin ifadesine başvurdu.
Çelişkili ifadeleri nedeniyle detaylı sorguya alınan anne H.Ç'nin cinayeti işlediğini itiraf ettiği iddia edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.Ç, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Baba Y.Ç. ise serbest bırakıldı.
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