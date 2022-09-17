İnşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi
Bursa'da çalıştığı inşaatta yüksekten düşen işçi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
3. Sayfa 17.09.2022, 16:30 17.09.2022, 16:43
Nilüfer ilçesi Kızılcıklı Mahallesi'nde 5 katlı bir inşaatın üst katında çalışan yabancı uyruklu Abdurrahman Ahmet (39), dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, işçinin öldüğü belirlendi.
Abdurrahman Ahmet'in cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kaynak: AA
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